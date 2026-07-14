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Смоленщина заняла первое место по динамике вовлечения женщин в экспортную деятельность

В специальной номинации «Женский вклад в экспорт» победителем стало ООО «Гагаринский консервный комбинат».

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Смоленская область признана лучшим регионом по динамике вовлечения женщин в экспортную деятельность по итогам четвертого Всероссийского конкурса «Лидеры поддержки. Женщины в экспорте». Торжественная церемония награждения победителей состоялась в Совете Федерации, сообщил глава региона Василий Анохин.

«Сегодня в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации подвели итоги четвертого Всероссийского конкурса “Лидеры поддержки. Женщины в экспорте”, и среди победителей — Смоленская область. Наш регион по итогам конкурса занял первое место в номинации “Динамика вовлечения в экспорт”. В специальной номинации “Женский вклад в экспорт” победителем стало ООО “Гагаринский консервный комбинат”, — сообщил губернатор.

По словам Анохина, Центр поддержки экспорта Смоленской области при содействии областного Министерства экономического развития на протяжении нескольких лет входит в число лидеров рейтинга РЭЦ. В 2025 году объем поддержанного экспорта превысил плановый годовой показатель более чем в восемь раз, а число малых и средних предприятий, заключивших экспортные контракты, более чем в пять раз.

Специалисты центра помогают смоленским предпринимателям осваивать новые инструменты, находить зарубежных партнеров и выходить на международные рынки. «Благодаря этой поддержке количество компаний-экспортеров, возглавляемых женщинами, постоянно растет, а объемы поставок исчисляются сотнями миллионов долларов», — подчеркнул глава Смоленской области.

Конкурс «Лидеры поддержки. Женщины в экспорте», организованный Российским экспортным центром, проводится ежегодно с 2023 года. Его цель — выявление и распространение лучших региональных практик по вовлечению женщин в экспорт, а также поощрение субъектов малого и среднего предпринимательства, добивающихся успехов на внешних рынках. В этом году в нем приняли участие представители 66 регионов, которые боролись за победу в номинациях «Креативное вовлечение», «Динамика вовлечения в экспорт», а также в специальной номинации «Женский вклад в экспорт».