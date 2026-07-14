Смоленщина заняла первое место по динамике вовлечения женщин в экспортную деятельность

Конкурс «Лидеры поддержки. Женщины в экспорте», организованный Российским экспортным центром, проводится ежегодно с 2023 года. Его цель — выявление и распространение лучших региональных практик по вовлечению женщин в экспорт, а также поощрение субъектов малого и среднего предпринимательства, добивающихся успехов на внешних рынках. В этом году в нем приняли участие представители 66 регионов, которые боролись за победу в номинациях «Креативное вовлечение», «Динамика вовлечения в экспорт», а также в специальной номинации «Женский вклад в экспорт».