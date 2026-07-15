Нацбанк уменьшил курс доллара и курс евро на 15 июля

Национальным банком скорректированы валютные курсы на 15 июля, среду. В частности, курс доллара, курс евро и курс российского рубля были уменьшены.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
В частности, на среду, 15 июля, Национальный банк определил такие курсы валют: 1 доллар США равен 2,8638 белорусского рубля, 1 евро — 3,2651 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7282 белорусского рубля.
В сравнении с курсами валют, установленными на вторник, 14 июля, курс доллара, курс евро и курс российского рубля стали ниже в среду, 15 июля. Сильнее в сторону понижения изменился курс европейской валюты.
В денежном выражении курс доллара стал ниже на 0,0002 белрубля, курс евро уменьшился на 0,0086 белрубля, а курс российского рубля снизился на 0,0054 белрубля.
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