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Нацбанк уменьшил курс доллара и курс евро на 15 июля

Нацбанк понизил курс евро, курс доллара и курс российского рубля на 15 июля, среду.

Источник: Комсомольская правда

Национальным банком скорректированы валютные курсы на 15 июля, среду. В частности, курс доллара, курс евро и курс российского рубля были уменьшены.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

В частности, на среду, 15 июля, Национальный банк определил такие курсы валют: 1 доллар США равен 2,8638 белорусского рубля, 1 евро — 3,2651 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7282 белорусского рубля.

В сравнении с курсами валют, установленными на вторник, 14 июля, курс доллара, курс евро и курс российского рубля стали ниже в среду, 15 июля. Сильнее в сторону понижения изменился курс европейской валюты.

В денежном выражении курс доллара стал ниже на 0,0002 белрубля, курс евро уменьшился на 0,0086 белрубля, а курс российского рубля снизился на 0,0054 белрубля.

Еще МНС сказало, какие налоги могут не платить пенсионеры в Беларуси.

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