Срок исполнения выданного ФАС предупреждения Apple подошел к концу

В антимонопольном ведомстве говорили, что основанием для выдачи предупреждения стала установка по умолчанию иностранной поисковой системы на iOS-устройствах. Для использования российских поисковиков пользователь должен сам менять настройки, в этом в ФАС увидели создание дискриминационных условий для российских разработчиков, а также ущемление прав потребителей.