Срок исполнения выданного ФАС предупреждения Apple подошел к концу

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Срок исполнения предупреждения корпорации Apple от Федеральной антимонопольной службы подошел к концу. Служба требовала до 15 июля устранить некоторые, по ее мнению, дискриминационные условия для россиян.
В антимонопольном ведомстве говорили, что основанием для выдачи предупреждения стала установка по умолчанию иностранной поисковой системы на iOS-устройствах. Для использования российских поисковиков пользователь должен сам менять настройки, в этом в ФАС увидели создание дискриминационных условий для российских разработчиков, а также ущемление прав потребителей.
Другое основание для предупреждения — неисполнение Apple требований законодательства РФ о предустановке российского программного обеспечения на свои устройства. В частности, речь идет о национальном мессенджере, а также об отечественном магазине приложений.
ФАС планировала возбудить дело в случае неисполнения предупреждения, Apple потенциально может столкнуться со штрафом до 4 млрд рублей. ТАСС направил запрос в службу.