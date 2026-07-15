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Объем российских вложений в госбумаги США вырос до $29 млн

По данным Министерства финансов Соединенных Штатов, в мае на долгосрочные гособлигации во вложениях РФ приходилось $26 млн.

ВАШИНГТОН, 15 июля. /ТАСС/. Объем российских вложений в американские государственные облигации в мае вырос до $29 млн, следует из опубликованных Министерством финансов США 14 июля документов.

На долгосрочные гособлигации в российских вложениях в мае приходилось $26 млн, на краткосрочные — $3 млн. В апреле российские вложения в американские госбумаги оценивались в $26 млн (долгосрочные — $24 млн, краткосрочные — $2 млн), в марте — в $25 млн (долгосрочные — $22 млн, краткосрочные — $3 млн).

Российские вложения в американский госдолг начали резко сокращаться весной 2018 года: в апреле их уровень снизился с $96 млрд до $48,7 млрд, в мае — до $14,9 млрд.

Ранее в пресс-службе российского ЦБ сообщили ТАСС, что Банк России не имеет казначейских обязательств США и не является их приобретателем. Американские казначейские ценные бумаги могут покупать среди прочих частные лица, организации и корпоративные инвесторы через банки, брокеров и дилеров.

В мае 2025 года крупнейшим держателем американских государственных бумаг оставалась Япония. Ее вложения в гособлигации США составили около $1,14 трлн. На втором месте Великобритания — $948,6 млрд, на третьем — Китай ($659,3 млрд).

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