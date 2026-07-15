Объем российских вложений в госбумаги США вырос до $29 млн

Ранее в пресс-службе российского ЦБ сообщили ТАСС, что Банк России не имеет казначейских обязательств США и не является их приобретателем. Американские казначейские ценные бумаги могут покупать среди прочих частные лица, организации и корпоративные инвесторы через банки, брокеров и дилеров.