В США заявили, что из стран Персидского залива экспортируют 15 млн б/с нефти

НЬЮ-ЙОРК, 15 июля. /ТАСС/. Объем поставок нефти из региона Персидского залива составляет около 15 млн баррелей в сутки. Об этом заявил министр энергетики США Крис Райт.
«В последние пару дней поток нефти примерно соответствует среднему показателю последней недели. Через [Ормузский] пролив проходит немного меньше 10 млн баррелей в день, но при учете дополнительных объемов, транспортируемых по нефтепроводам, из [региона] Персидского залива поступает около 15 млн баррелей в день», — сказал он в интервью телеканалу CNBC.
Райт добавил, что до начала конфликта с Ираном этот показатель составлял около 20 млн баррелей в сутки.