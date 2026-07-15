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В США заявили, что из стран Персидского залива экспортируют 15 млн б/с нефти

Министр энергетики США Крис Райт сообщил, что до начала конфликта с Ираном показатель составлял около 20 млн баррелей в сутки.

НЬЮ-ЙОРК, 15 июля. /ТАСС/. Объем поставок нефти из региона Персидского залива составляет около 15 млн баррелей в сутки. Об этом заявил министр энергетики США Крис Райт.

«В последние пару дней поток нефти примерно соответствует среднему показателю последней недели. Через [Ормузский] пролив проходит немного меньше 10 млн баррелей в день, но при учете дополнительных объемов, транспортируемых по нефтепроводам, из [региона] Персидского залива поступает около 15 млн баррелей в день», — сказал он в интервью телеканалу CNBC.

Райт добавил, что до начала конфликта с Ираном этот показатель составлял около 20 млн баррелей в сутки.

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