ООН сообщила о беспрецедентном росте числа патентов в сфере генеративного ИИ

«Патентная активность в области генеративного ИИ растет беспрецедентными темпами», — указывается в тексте. Так, только в 2024 и 2025 годах число опубликованных патентных семейств в этой сфере составило более 56 тыс., что «превышает совокупный объем за предыдущее десятилетие» (с 2014 до 2023 года). Уточняется, что в то время как в 2023 году было опубликовано около 14 тыс. новых патентных семейств, в 2025-м этот показатель превысил 37 тыс.