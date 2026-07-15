ООН сообщила о беспрецедентном росте числа патентов в сфере генеративного ИИ

ЖЕНЕВА, 15 июля. /ТАСС/. В мире за 2024−2025 годы было опубликовано больше патентных семейств (групп патентов, зарегистрированных в разных странах, но защищающих одно и то же изобретение) в сфере генеративного искусственного интеллекта (ИИ), чем за все предыдущее десятилетие. Об этом говорится в докладе Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), специализированного учреждения ООН.
«Патентная активность в области генеративного ИИ растет беспрецедентными темпами», — указывается в тексте. Так, только в 2024 и 2025 годах число опубликованных патентных семейств в этой сфере составило более 56 тыс., что «превышает совокупный объем за предыдущее десятилетие» (с 2014 до 2023 года). Уточняется, что в то время как в 2023 году было опубликовано около 14 тыс. новых патентных семейств, в 2025-м этот показатель превысил 37 тыс.
Крупнейшим владельцем патентов в сфере генеративного ИИ стала японская инвестиционно-технологическая корпорация SoftBank, один из крупнейших инвесторов компании OpenAI, разработчика ChatGPT. За ней следуют китайские Tencent (разработчик мессенджера WeChat), Ping An Insurance Group (одна из крупнейших страховых компаний КНР) и Baidu (крупнейшая поисковая система Китая). 6 из 10 крупнейших патентообладателей в этой сфере приходятся на Китай. Среди американских компаний в топ-10 вошли Alphabet (владелец Google), Microsoft и IBM.