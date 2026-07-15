Миронов предложил ввести выплаты семьям с детьми на погашение ипотеки

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Семьи с детьми должны получать выплаты от 500 до 700 тыс. рублей в зависимости от количества детей на погашение ипотеки. Такое предложение высказал в разговоре с ТАСС председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.