Миронов предложил ввести выплаты семьям с детьми на погашение ипотеки

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Семьи с детьми должны получать выплаты от 500 до 700 тыс. рублей в зависимости от количества детей на погашение ипотеки. Такое предложение высказал в разговоре с ТАСС председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.
«Это также прогрессивные выплаты: при рождении первенца государство гасит долг на 500 тыс., второго ребенка — 600 тыс., третьего — 700 тыс. рублей», — сказал Миронов.
Кроме того, считает депутат, многодетная семья должна получать выплату на жилье в размере 1,8 млн рублей. Это может быть стимулом к росту рождаемости, отметил он.
Политик также напомнил, что ранее фракция внесла законопроект о прогрессивном маткапитале: на вторых детей предлагается повысить маткапитал до 1,4 млн рублей, на третьих и последующих — почти до 1,9 млн.
«Многодетные семьи смогут гораздо быстрее закрывать свой жилищный вопрос, и число таких семей возрастет. В то время как сегодня маткапитал поощряет лишь рождение первенцев», — заключил Миронов.
Сейчас в России положены 450 тыс. рублей на погашение ипотеки при рождении третьего ребенка. С 1 февраля 2026 года материнский капитал на первого ребенка составляет 728,9 тыс. рублей. При рождении второго положена доплата 237 тыс. рублей.