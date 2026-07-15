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Расходы российских семей на продукты за год выросли на 10%

По данным Роспотребнадзора, рост среднего чека составил 9,4%

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Расходы среднестатистической российской семьи на продукты за год выросли чуть более чем на 10%, рост среднего чека составил 9,4%. Это следует из государственного доклада Роспотребнадзора, который изучил ТАСС.

«Согласно данным потребительской панели РОМИР, среднестатистическая российская семья в 2025 году в среднем ежемесячно тратила на продукты питания и товары повседневного спроса 42 455 ₽ (рост к 2024 году +10,6%, или 4 072 ₽). Средний чек за месяц составил 965 ₽ В 2024 году этот показатель был равен 882 ₽ Год к году рост месячного среднего чека составил +9,4% (или 83 ₽)», — говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что средняя стоимость продуктовой корзины в 2025 году увеличилась на 9% по сравнению 2024 годом.

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