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Эксперт Стрельникова: новые ледоколы США не справятся с тяжелыми льдами СМП

Старший научный сотрудник ИКСА РАН заявила, что особенно сложные ледовые условия сохраняются в восточной части Северного морского пути.

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Ледоколы, которые планируют развивать США, не смогут обеспечить работу в наиболее тяжелых ледовых условиях Северного морского пути, где толщина льда в восточном секторе может достигать 4 м. Такое мнение высказала ТАСС директор Центра междисциплинарных исследований Арктики НИУ ВШЭ, старший научный сотрудник ИКСА РАН, посол доброй воли Северного форума Ирина Стрельникова.

«Для того чтобы действительно что-то делать в Арктике, здесь недостаточно просто средних дизельных ледоколов. Необходимо иметь полноценный флот, который может иметь возможность проходимости в действительно серьезных льдах», — сказала она.

По словам Стрельниковой, особенно сложные ледовые условия сохраняются в восточной части Северного морского пути. «Например, толщина льдов в том же восточном секторе до 4 м доходит. Ни один ледокол, который заказал [президент США Дональд] Трамп, не сможет решить эту проблему по проходимости», — отметила эксперт.

Стрельникова добавила, что США стремятся развивать собственный ледокольный флот на фоне усиления внимания к Арктике и параллельно пытаются сдерживать влияние России и Китая в регионе. При этом эксперт усомнилась в способности Вашингтона быстро нарастить необходимые возможности для полноценной работы в тяжелых арктических льдах.

Она подчеркнула, что Россия располагает наиболее сильным ледокольным флотом и продолжает развивать свои возможности в Арктике. По оценке эксперта, это позволит стране сохранять лидерские позиции в регионе в долгосрочной перспективе.

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