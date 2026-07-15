Эксперт Стрельникова: новые ледоколы США не справятся с тяжелыми льдами СМП

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Ледоколы, которые планируют развивать США, не смогут обеспечить работу в наиболее тяжелых ледовых условиях Северного морского пути, где толщина льда в восточном секторе может достигать 4 м. Такое мнение высказала ТАСС директор Центра междисциплинарных исследований Арктики НИУ ВШЭ, старший научный сотрудник ИКСА РАН, посол доброй воли Северного форума Ирина Стрельникова.
«Для того чтобы действительно что-то делать в Арктике, здесь недостаточно просто средних дизельных ледоколов. Необходимо иметь полноценный флот, который может иметь возможность проходимости в действительно серьезных льдах», — сказала она.
По словам Стрельниковой, особенно сложные ледовые условия сохраняются в восточной части Северного морского пути. «Например, толщина льдов в том же восточном секторе до 4 м доходит. Ни один ледокол, который заказал [президент США Дональд] Трамп, не сможет решить эту проблему по проходимости», — отметила эксперт.
Стрельникова добавила, что США стремятся развивать собственный ледокольный флот на фоне усиления внимания к Арктике и параллельно пытаются сдерживать влияние России и Китая в регионе. При этом эксперт усомнилась в способности Вашингтона быстро нарастить необходимые возможности для полноценной работы в тяжелых арктических льдах.
Она подчеркнула, что Россия располагает наиболее сильным ледокольным флотом и продолжает развивать свои возможности в Арктике. По оценке эксперта, это позволит стране сохранять лидерские позиции в регионе в долгосрочной перспективе.