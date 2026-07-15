В России стабильно снижается доля гипермаркетов и супермаркетов

Снижение количества крупноформатных объектов продуктовых ритейлеров Роспотребнадзор связывает с изменением потребительских привычек. По данным ведомства, российские покупатели все чаще отдают предпочтение более удобным и компактным магазинам в шаговой доступности от дома с самым необходимым ассортиментом и онлайн-доставке продуктов на дом. Наиболее заметно растет число компактных магазинов, по сравнению с 2024 годом количество небольших магазинов выросло на 15%. Общая площадь торговых точек сократилась примерно на 1%.