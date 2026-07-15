«Ведомости»: Минфин рассмотрит отсрочку платежей регионов по бюджетным кредитам

Согласно материалам пресс-службы мэра и правительства столицы, сроки погашения задолженности регионов по бюджетным кредитам, которые наступают в 2027—2029 годах предлагается перенести на 2031−2033 годы. Это позволит на ближайшие три года сохранить в регионах порядка 300 миллиардов рублей бюджетных средств и направить их на инвестиции и реализацию других первоочередных задач.