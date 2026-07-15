«Ведомости»: Минфин рассмотрит отсрочку платежей регионов по бюджетным кредитам

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Минфин РФ рассмотрит при подготовке федерального бюджета на 2027 год перенос сроков выплат платежей регионов по бюджетным кредитам. Об этом «Ведомостям» сообщили в пресс-службе министерства.
Как добавили изданию в Минфине, такая мера также будет рассмотрена в рамках подготовки федерального бюджета на плановый период 2028—2029 годов. По информации министерства, общий объем бюджетных кредитов регионов на 2027−2029 годы составляет 293 млрд рублей.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин, возглавляющий комиссию Госсовета по направлению «Государственное и муниципальное управление», предложил перенести сроки выплат платежей регионов по бюджетным кредитам. По его словам, ситуация с бюджетом в регионах достаточно сложная, доходы формируются неравномерно, в ряде регионов бюджеты являются дефицитными.
Согласно материалам пресс-службы мэра и правительства столицы, сроки погашения задолженности регионов по бюджетным кредитам, которые наступают в 2027—2029 годах предлагается перенести на 2031−2033 годы. Это позволит на ближайшие три года сохранить в регионах порядка 300 миллиардов рублей бюджетных средств и направить их на инвестиции и реализацию других первоочередных задач.