Эксперт Средин: внедрение ИИ добавит к ВВП России до 8 трлн рублей к 2030 году

«Спрос на мощности ЦОД сегодня формируют пять сходящихся потоков: ИИ, облачные сервисы, госцифра, финсектор и ретейл. ИИ — один из ключевых, он определяет верхнюю границу потребности в мощностях и капитале на горизонте до 2030 года. Именно вокруг ИИ в публичном поле сегодня самый широкий разброс оценок: один из популярных тезисов о том, что ИИ добавит к ВВП России 13 и более трлн рублей до 2030 года выглядит завышенным. Наши расчеты почти в два раза скромнее — мы оцениваем эффект от 4 до 8 трлн рублей» — рассказал он.