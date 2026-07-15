Эксперт Средин: внедрение ИИ добавит к ВВП России до 8 трлн рублей к 2030 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июля. /ТАСС/. Развитие рынка и внедрение нейросетей добавит к ВВП России от 4 до 8 трлн рублей до 2030 года. Спрос на мощности центров обработки данных в ближайшие годы гарантирован, дал оценку в беседе с ТАСС руководитель департамента по работе с клиентами рыночных отраслей, старший вице-президент ВТБ Дмитрий Средин.
«Спрос на мощности ЦОД сегодня формируют пять сходящихся потоков: ИИ, облачные сервисы, госцифра, финсектор и ретейл. ИИ — один из ключевых, он определяет верхнюю границу потребности в мощностях и капитале на горизонте до 2030 года. Именно вокруг ИИ в публичном поле сегодня самый широкий разброс оценок: один из популярных тезисов о том, что ИИ добавит к ВВП России 13 и более трлн рублей до 2030 года выглядит завышенным. Наши расчеты почти в два раза скромнее — мы оцениваем эффект от 4 до 8 трлн рублей» — рассказал он.
Средин пояснил, что прогноз основан на двух ключевых факторах. Во-первых, полезная мощность существующих сегодня дата-центров оценивается в диапазоне от 1,2 до 1,8 ГВт — это «физический потолок для ИИ-нагрузки». Во-вторых, темп проникновения нейросетей происходит медленнее, чем ранее прогнозировалось экспертами.
«Эти ограничения сдерживают реальный экономический эффект от внедрения ИИ. Однако даже наш консервативный сценарий требует кратного роста вычислительной базы страны. Значит, спрос на площадки под ЦОД в ближайшие годы гарантирован», — заключил Средин.