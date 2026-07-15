Четыре сибирских товара получили Знак качества от Роскачества

Среди них — хлопья марки «Пассим», сметана 20% «Домик в деревне» и гречневая крупа «Пассим». Примечательно, что гречневая крупа этой марки удостоилась двух Знаков качества за разные категории.
Всего специалисты Роскачества проверили 81 товар из Новосибирской области. Среди них были продукты питания, такие как крупы, молочная продукция, питьевая вода, мясо птицы, специи и мед, а также непродовольственные товары, включая текстиль, силовой кабель и репелленты.
Знаки качества были присвоены 56 товарам. Средний балл новосибирской продукции составил 3,47 из 5, сообщает Om1.ru.
Ранее мы рассказывали, что синоптики вновь пообещали жару до +33 в Новосибирской области.
Татьяна Картавых.