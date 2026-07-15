Четыре сибирских товара получили Знак качества от Роскачества

Всего специалисты Роскачества проверили 81 товар из Новосибирской области. Среди них были продукты питания, такие как крупы, молочная продукция, питьевая вода, мясо птицы, специи и мед, а также непродовольственные товары, включая текстиль, силовой кабель и репелленты.