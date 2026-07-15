Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 136 тысяч иностранцев прибыли в Новосибирскую область с начала года

Большинство приезжих нацелены на трудоустройство, а число иностранных туристов увеличилось.

Источник: НДН.ИНФО

С начала 2026 года в Новосибирскую область приехали свыше 136 тысяч граждан других стран, что на 10 тысяч больше, чем в прошлом году. Об этом заявила Людмила Фоменко, заместитель начальника управления по миграции ГУ МВД России по региону.

По информации МВД, свыше 65% иностранных граждан прибыли с целью работы. Другие основные причины въезда — личные визиты и обучение. В 2026 году также наблюдался рост числа туристов из визовых и безвизовых стран.

Чаще всего в область приезжали жители Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, Киргизии и Азербайджана.

Среди приехавших из визовых стран около тысячи человек — граждане Индии, Таиланда и Туркменистана. Впервые в Сибирь на работу приехали жители Бангладеш и Лаоса.

Татьяна Картавых