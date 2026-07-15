Более 136 тысяч иностранцев прибыли в Новосибирскую область с начала года

С начала 2026 года в Новосибирскую область приехали свыше 136 тысяч граждан других стран, что на 10 тысяч больше, чем в прошлом году. Об этом заявила Людмила Фоменко, заместитель начальника управления по миграции ГУ МВД России по региону.
По информации МВД, свыше 65% иностранных граждан прибыли с целью работы. Другие основные причины въезда — личные визиты и обучение. В 2026 году также наблюдался рост числа туристов из визовых и безвизовых стран.
Чаще всего в область приезжали жители Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, Киргизии и Азербайджана.
Среди приехавших из визовых стран около тысячи человек — граждане Индии, Таиланда и Туркменистана. Впервые в Сибирь на работу приехали жители Бангладеш и Лаоса.
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Татьяна Картавых