Маркировку продуктов дополнят данными о сахаре, соли и трансжирах

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Власти РФ займутся введением в маркировку продуктов питания информации о содержании сахара, соли и трансжирных кислот. Это следует из правительственного документа, с которым ознакомился ТАСС.
Борьба с факторами риска неинфекционных болезней включит введение к февралю 2027 года в маркировку продуктов питания информации о содержании сахара, соли и трансжирных кислот.
Реализацией задачи займутся Роспотребнадзор, Минэкономразвития, Минпромторг, а также Аналитический центр при правительстве РФ. По результатам выполненной работы в кабмин будет представлен доклад.
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