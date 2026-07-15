«Самородный квартал» признали лучшим жилым комплексом комфорт-класса в ДФО

В Сочи на торжественной церемонии подвели итоги Федеральной премии Urban Awards — одной из ключевых профессиональных наград в сфере жилой недвижимости России. Победителем в номинации «Лучший строящийся региональный жилой комплекс комфорт-класса ДФО» стал хабаровский проект «Самородный квартал», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Сама по себе номинация региональная, но уровень конкуренции в ней, по словам организаторов, год от года существенно возрастает: если раньше некоторым проектам прощали упрощенные инженерные решения или типовые фасады ввиду удаленности от центральных производственных баз, то сегодня подход стал единым для всей страны. Эксперты отмечают, что это закономерный итог смещения потребностей как покупателей, так и застройщиков.
Ещё пять-семь лет назад в профессиональном сообществе бытовало устойчивое мнение: самые инновационные жилые комплексы — это прерогатива Москвы, Санкт-Петербурга и, с определенными оговорками, городов-миллионников центральной России. Считалось, что логистическая сложность, кадровый голод в архитектурных бюро и консервативный спрос не позволяют Дальнему Востоку создавать продукт, способный конкурировать на общероссийской арене. Однако практика последних двух лет доказывает обратное — дальневосточные проекты догоняют столичные стандарты, а в некоторых решениях опережают их, поскольку застройщики вынуждены искать нестандартные подходы в условиях сложного климата и специфического рельефа.
Победа «Самородного квартала» на федеральном уровне стала показательным кейсом для всей отрасли. За полученным статусом стоят десятки параметров, по которым велась оценка: от градостроительной логики размещения и архитектурной выразительности до качества планировочных решений, инженерных систем и социальной гибкости пространств.
Чтобы понять, что именно в проекте стало решающим аргументом для жюри, мы обратились к создателям «Самородного квартала» — архитектурному бюро Syntaxis и ГК VIRA.
Место для жизни.
Одним из ключевых критериев победы стала локация и то, как архитекторы распорядились ее особенностями. «Самородный квартал» возводится на улице Карла Маркса — магистрали, которая в занимает важное место в логистике Хабаровска: это не окраина, где застройщику проще возвести «коробки» без оглядки на соседей, и не историческое ядро с жесткими регламентами, а «золотая середина», которая в урбанистике ценится за транспортную доступность и развитую повседневную инфраструктуру.
Район уже обладает плотной сетью социальных объектов: школы, детские сады, продуктовые и непродовольственные магазины, кафе, спортивные клубы и сервисные службы находятся в пешеходной доступности или в пределах короткой поездки на общественном транспорте.
Главным активом, который выделил проект среди конкурентов, стал естественный перепад высот, на который многие девелоперы смотрят как на проклятие, требующее дорогостоящего выравнивания и подпорных стен.
— Строгая геометрия внешнего периметра квартала смягчается гибкой структурой и камерностью внутреннего двора, отсылая к образу драгоценных самородков в горной породе, — объяснил партнер архитектурного бюро Syntaxis Александр Стариков, он добавил, что именно по этой причине проект получил название «Самородный квартал».
Такой подход, с точки зрения экспертов Urban Awards, стал признаком высокого уровня проектной культуры, когда ландшафт грамотно встраивается в задумку, а не контрастирует с ней.
Квартирография проекта.
В жилом комплексе предложили неклассическую схему распределения квартир: плавное расширение площадей происходит по вертикали. Нижние ярусы отданы под более компактные варианты — студии и однушки, а по мере подъема этажа увеличивается и средняя площадь квартир, достигая максимума на верхних уровнях.
Всего в проекте заложено более пятидесяти вариантов планировочных решений, что позволяет покупателям приобрести жилье под свои нужды и задачи: кто-то покупает первую квартиру, другие переезжают всей семьей, а третьи и вовсе рассматривают недвижимость как инвестицию.
Общественное пространство — магнит для соседей.
Сегодня эксперты рынка недвижимости всё реже говорят о «дворе» как исключительно о стоянке для машин и небольшой детской площадке с парой лавочек. Дворовая территория становится продолжением гостиной и точкой организации досуга. В «Самородном квартале» пространство разделили на четкие функциональные кластеры: игровые секции для разных возрастных групп, бесшумные зоны для чтения и медитации под кронами деревьев, прогулочные аллеи с переменным ритмом освещения, а также общественные зоны для спонтанных встреч.
Главной изюминкой, которая особенно привлекла внимание жюри премии, стал амфитеатр, сформированный естественным уклоном земли, где можно проводить праздники, встречи жителей и другие мероприятия. Автомобили предложили расположить в двухуровневом подземном паркинге, что экономит место под социальную инфраструктуру во дворе.
Комфорт складывается из деталей.
Есть решения, которые редко становятся главным аргументом при покупке квартиры, но именно они, как показывает экспертиза Urban Awards, выносят вердикт в пользу того или иного объекта. К таким деталям относится, например, дисциплина размещения наружных блоков кондиционеров, светотехническая проработка, расположение домов, озеленение территории и другие факторы, формирующие комфорт.
Именно эти мелочи в итоге создают феномен «стареющего с достоинством» жилого комплекса. Эксперты Urban Awards в своих заключениях неоднократно подчеркивали, что побеждают не те проекты, которые кажутся презентабельнее на первых этапах, а те, чья устойчивость к бытовому износу заложена на уровне проектной документации.
Кейс «Самородного квартала» интересен как диагностический инструмент состояния рынка: он сигнализирует, что запрос на качество в ДФО уже созрел, а предложения начинают формироваться на основе потребностей покупателей.