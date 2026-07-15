«Самородный квартал» признали лучшим жилым комплексом комфорт-класса в ДФО

Сама по себе номинация региональная, но уровень конкуренции в ней, по словам организаторов, год от года существенно возрастает: если раньше некоторым проектам прощали упрощенные инженерные решения или типовые фасады ввиду удаленности от центральных производственных баз, то сегодня подход стал единым для всей страны. Эксперты отмечают, что это закономерный итог смещения потребностей как покупателей, так и застройщиков.