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Суд закрыл кафе в Кольцово за грубые нарушения пожарной безопасности и антисанитарию

Новосибирский районный суд вынес заочное решение о запрете деятельности заведения общепита в Кольцово. Иск подавал прокурор района, действуя в интересах неопределенного круга лиц.

Источник: Сиб.фм

Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судейского сообщества Новосибирской области.

Проверка, проведенная надзорным ведомством, вскрыла на объекте многочисленные грубые нарушения пожарной безопасности. В помещении полностью отсутствовали огнетушители и пожарная сигнализация. Электропроводка эксплуатировалась с поврежденной изоляцией, а газовые баллоны и горючие материалы складировались прямо в неприспособленных для этого комнатах. Ситуацию усугубляла загроможденная мебелью эвакуационная зона. Более того, часть площадей использовалась для проживания людей.

Не лучше обстояли дела и с санитарными нормами. Ревизоры зафиксировали антисанитарное состояние помещений, полное отсутствие производственного контроля, а также нарушения условий хранения и маркировки продуктов.

По решению суда индивидуальному предпринимателю запрещено заниматься организацией общепита до полного устранения всех нарушений. На приведение объекта в соответствие с нормами пожарной безопасности владельцу дали 12 месяцев с момента вступления вердикта в законную силу. Пока решение суда в силу не вступило.