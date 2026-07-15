Суд закрыл кафе в Кольцово за грубые нарушения пожарной безопасности и антисанитарию

Проверка, проведенная надзорным ведомством, вскрыла на объекте многочисленные грубые нарушения пожарной безопасности. В помещении полностью отсутствовали огнетушители и пожарная сигнализация. Электропроводка эксплуатировалась с поврежденной изоляцией, а газовые баллоны и горючие материалы складировались прямо в неприспособленных для этого комнатах. Ситуацию усугубляла загроможденная мебелью эвакуационная зона. Более того, часть площадей использовалась для проживания людей.