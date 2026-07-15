Суд закрыл кафе в Кольцово за грубые нарушения пожарной безопасности и антисанитарию

Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судейского сообщества Новосибирской области.
Проверка, проведенная надзорным ведомством, вскрыла на объекте многочисленные грубые нарушения пожарной безопасности. В помещении полностью отсутствовали огнетушители и пожарная сигнализация. Электропроводка эксплуатировалась с поврежденной изоляцией, а газовые баллоны и горючие материалы складировались прямо в неприспособленных для этого комнатах. Ситуацию усугубляла загроможденная мебелью эвакуационная зона. Более того, часть площадей использовалась для проживания людей.
Не лучше обстояли дела и с санитарными нормами. Ревизоры зафиксировали антисанитарное состояние помещений, полное отсутствие производственного контроля, а также нарушения условий хранения и маркировки продуктов.
По решению суда индивидуальному предпринимателю запрещено заниматься организацией общепита до полного устранения всех нарушений. На приведение объекта в соответствие с нормами пожарной безопасности владельцу дали 12 месяцев с момента вступления вердикта в законную силу. Пока решение суда в силу не вступило.