Торговая палата США в РФ: американский бизнес потерял $200 млрд из-за санкций

В феврале глава РФПИ и спецпредставитель российского президента Кирилл Дмитриев оценивал убытки американского бизнеса в $300 млрд. Президент России Владимир Путин не раз говорил, что западные компании желают вернуться в Россию, но заявлял, что возвращение бизнеса должно проходить в соответствии с российскими интересами. В марте прошлого года он поручил правительству разработать правила возвращения западных компаний в Россию.