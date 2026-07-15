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Красноярский край и КНР расширят сотрудничество в агропромышленном комплексе

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В краевом министерстве сельского хозяйства обсудили увеличение экспорта сельхозпродукции в Китай, внедрение современных технологий в животноводстве и обмен опытом в селекции культур для короткого земледельческого сезона.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В краевом министерстве сельского хозяйства обсудили увеличение экспорта сельхозпродукции в Китай, внедрение современных технологий в животноводстве и обмен опытом в селекции культур для короткого земледельческого сезона.

В регион приехали представители китайских торговых и аграрных компаний, а также Сычуаньского сельскохозяйственного университета. Делегации представили производственные возможности агропромышленного комплекса Красноярского края.

Первый заместитель министра сельского хозяйства региона Лариса Белецкая сообщила, что стороны рассмотрели возможности увеличить объемы и расширить номенклатуру поставок в КНР.

Участники договорились продолжить переговоры и организовать взаимные деловые визиты. Китайскую делегацию также пригласили на краевой День урожая, который пройдет в декабре.

Больше новостей о сотрудничестве России и Китая читайте на нашем сайте.