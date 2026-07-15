Красноярский край и КНР расширят сотрудничество в агропромышленном комплексе

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В краевом министерстве сельского хозяйства обсудили увеличение экспорта сельхозпродукции в Китай, внедрение современных технологий в животноводстве и обмен опытом в селекции культур для короткого земледельческого сезона.