В Новосибирске завершили ремонт коллектора после аварии в микрорайоне Горский

«С 7 утра службы МУП “Горводоканал” приступили к повышению параметров системы водоснабжения домов левого берега Новосибирска. Давление в системе водоснабжения стабилизируется, вода в течение нескольких часов будет у всех жителей», — говорится в сообщении мэра.