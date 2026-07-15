Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске завершили ремонт коллектора после аварии в микрорайоне Горский

С 7 утра специалисты повышают давление в системе, вода вернётся в дома в ближайшие часы.

Источник: Om1 Новосибирск

В Новосибирске завершены ремонтно-восстановительные работы на коллекторе после крупной аварии в микрорайоне Горский. Об этом сообщил мэр Максим Кудрявцев.

«С 7 утра службы МУП “Горводоканал” приступили к повышению параметров системы водоснабжения домов левого берега Новосибирска. Давление в системе водоснабжения стабилизируется, вода в течение нескольких часов будет у всех жителей», — говорится в сообщении мэра.

Напомним, 13 июля в микрорайоне Горский произошла коммунальная авария — прорвало магистральную трубу диаметром 500 мм. Поток воды размыл территорию, из-за чего образовался провал в земле. Без холодной воды остались жители нескольких улиц и всего микрорайона.