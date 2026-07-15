Экспорт зерна омских аграриев достиг стран Африки и Латинской Америки

В частности, омские экспортеры начали отгрузку ячменя в Израиль и Ливию, а также наладили поставки пшеницы в Мексику, Нигерию и Анголу. Кроме того, в перечне новых импортеров значится и Южно-Африканская Республика, которая впервые начала закупать омскую гречиху. Столь диверсифицированная география поставок укрепляет позиции региона на международной арене и открывает новые перспективы для местного агропрома.