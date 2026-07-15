Федеральный банк выяснил, как россияне покупают дома сегодня

«Рынок ипотеки на загородную недвижимость восстанавливается в 1,5 раза быстрее многоквартирного — во многом благодаря снижению ставок, которое вернуло долго выжидавших клиентов. Теперь они активны даже вне традиционного сезона, и их спрос всё больше смещается в сторону программ без господдержки. В июне число заявок на рыночную ипотеку ВТБ в сегменте частных домов выросло вдвое по сравнению с январём. При этом заемщики всё чаще выбирают готовые дома — с понятной стоимостью и возможностью моментально заселиться», — прокомментировал старший вице-президент, директор департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.