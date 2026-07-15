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При строительстве базы отдыха на берегу Байкала выявили нарушения

На берегу Байкала строят туристический объект без необходимых согласований.

Источник: Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура

Ольхонская межрайонная природоохранная прокуратура проводит проверку соблюдения экологического законодательства при строительстве туристического объекта в местности Куркут на берегу Байкала. Установлено, что на участке площадью более 26 тысяч кв. метров, который в 2004 году был передан администрацией района под базу отдыха, нынешний субарендатор, индивидуальный предприниматель, ведёт строительство без необходимых согласований.

В связи с нарушениями прокуратура внесла представление арендатору. В отношении юридического лица возбуждены административные дела за нарушение правил охраны природных территорий и за незаконную добычу подземных вод (отсутствие лицензии). Также даётся оценка действиям районной администрации при предоставлении земли. Надзорные мероприятия продолжаются, устранение нарушений остаётся на контроле прокуратуры.