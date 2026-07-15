При строительстве базы отдыха на берегу Байкала выявили нарушения

Ольхонская межрайонная природоохранная прокуратура проводит проверку соблюдения экологического законодательства при строительстве туристического объекта в местности Куркут на берегу Байкала. Установлено, что на участке площадью более 26 тысяч кв. метров, который в 2004 году был передан администрацией района под базу отдыха, нынешний субарендатор, индивидуальный предприниматель, ведёт строительство без необходимых согласований.