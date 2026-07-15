В ГД готовят законопроект о долгосрочной аренде жилья со льготной ставкой

«Цивилизованная, “гарантированная” долгосрочная аренда — тот самый “третий выбор” для людей, который давно существует в большинстве стран и существовал когда-то в России, но сейчас его фактически нет. Мы готовим законопроект, который создаст четкие правила для этого рынка. В первую очередь мы ориентируемся на многодетные семьи и граждан с невысоким доходом, которые не могут взять ипотеку, но не подпадают под социальный найм», — сказал Кошелев, подчеркнув, что этот сегмент аренды станет реальной альтернативой ипотеке.