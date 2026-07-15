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В ГД готовят законопроект о долгосрочной аренде жилья со льготной ставкой

Первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев считает, что инициатива может стать альтернативой ипотеке.

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Депутаты Госдумы готовят законопроект о регулировании в РФ долгосрочной наследуемой аренды жилья со ставкой ниже рыночной, которая может стать альтернативой ипотеке. Об этом рассказал ТАСС первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

«Цивилизованная, “гарантированная” долгосрочная аренда — тот самый “третий выбор” для людей, который давно существует в большинстве стран и существовал когда-то в России, но сейчас его фактически нет. Мы готовим законопроект, который создаст четкие правила для этого рынка. В первую очередь мы ориентируемся на многодетные семьи и граждан с невысоким доходом, которые не могут взять ипотеку, но не подпадают под социальный найм», — сказал Кошелев, подчеркнув, что этот сегмент аренды станет реальной альтернативой ипотеке.

По словам депутата, предполагается ввести льготную арендную ставку — она будет ниже рыночной, а разницу будет субсидировать регион или муниципалитет. С арендодателем будет заключаться договор на неограниченный срок, который будет передаваться по наследству. Также на весь срок аренды будет действовать временная прописка с упрощенным продлением, чтобы дети могли посещать учебные заведения, а взрослые прикрепляться к поликлиникам.

Кошелев отметил, что инвесторы пока не заинтересованы в реализации таких проектов из-за слишком долгого срока окупаемости, отсутствия понятных правил и соответствующего законодательства. «Для инвесторов мы предлагаем мощный стимул: налоговые льготы на период строительства и на 10 лет после ввода дома в эксплуатацию. А именно — обнуление земельного налога, налога на имущество, НДС и налога на доход от сдачи помещений. Это снизит окупаемость и привлечет частный капитал в отрасль. После 11-го года, когда проект выйдет на прибыль, налоговая нагрузка станет стандартной, что обеспечит устойчивые поступления в региональные бюджеты», — пояснил он.

Депутат добавил, что проект принесет пользу и государству — развитие рынка долгосрочной аренды поможет привлечь миллиарды частных инвестиций, создаст новые рабочие места, загрузит стройкомплекс и позволит удержать молодежь и востребованных специалистов в регионах. Также станет возможным решить вопрос очередников на жилье, создать полноценный маневренный фонд. «Формирование цивилизованного рынка доступного арендного жилья станет решением жилищного вопроса для многих наших граждан, а для застройщиков — новой перспективной нишей для развития», — заключил он.

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