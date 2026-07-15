«Туту»: спрос россиян на автобусные поездки в июне — июле вырос на 20%

Согласно исследованию, чаще всего люди пересаживаются на автобусы в регионах с закрытым авиасообщением. В Воронежской области количество автобусных поездок из других регионов выросло на 36%, а доля увеличилась на 7,2 п.п. В Ростовской области рост составил 27%, доля поднялась на 5,5 п.п. В обоих регионах автобус становится главной заменой поезду: доля железной дороги там сократилась на 5−7 п.п.