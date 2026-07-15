В Омской области 18 тысяч жителей должны заплатить НДФЛ до 15 июля

В среду, 15 июля, истекает срок уплаты НДФЛ, рассчитанного по декларациям 3-НДФЛ за 2025 год. Требование касается граждан, у которых после декларирования доходов возник налог к уплате, напомнили в омском управлении ФНС.
Отчитаться до 30 апреля должны были, в частности, омичи, продавшие имущество до истечения минимального срока владения, получившие ценные подарки не от близких родственников, сдававшие жильё в аренду или заработавшие по договорам с лицами, которые не являются налоговыми агентами. Декларация также требовалась при получении некоторых выигрышей и доходов из-за рубежа.
По данным регионального управления ФНС на 1 июля, обязательные декларации подали 18 тыс. жителей Омской области. Общая сумма начисленного им налога превысила 754 млн рублей.
Заплатить НДФЛ можно через личный кабинет налогоплательщика, мобильное приложение «Налоги ФЛ» или сервис ФНС «Уплата налогов и пошлин». Также платежи принимают банки, подразделения МФЦ и портал госуслуг. Деньги перечисляются единым налоговым платежом на единый налоговый счёт.
С 16 июля на сумму задолженности за каждый день просрочки будет начисляться пеня — 1/300 ключевой ставки Банка России, действующей на соответствующую дату. Сроки и порядок уплаты подтверждены ФНС.