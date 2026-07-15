В Омской области 18 тысяч жителей должны заплатить НДФЛ до 15 июля

Отчитаться до 30 апреля должны были, в частности, омичи, продавшие имущество до истечения минимального срока владения, получившие ценные подарки не от близких родственников, сдававшие жильё в аренду или заработавшие по договорам с лицами, которые не являются налоговыми агентами. Декларация также требовалась при получении некоторых выигрышей и доходов из-за рубежа.