Опрошенные россияне стали лучше разбираться в пенсионных начислениях

Одновременно россияне стали лучше разбираться, что из себя представляют средства накопительной пенсии. Если год назад 19% респондентов полностью или частично освоили этот вопрос, то теперь — уже почти четверть (24%). Самыми грамотными оказались жители Махачкалы (35%), Астрахани (33%), Новокузнецка и Ярославля (по 32%). Выросла и доля тех, кто пытался понять, что такое средства накопительной пенсии, но пока не до конца справился: с 24% до 34%. При этом число тех, кто не интересуется этой темой, снизилось на 14 процентных пункта.