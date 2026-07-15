Опрошенные россияне стали лучше разбираться в пенсионных начислениях

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Две трети опрошенных россиян уже представляют, сколько будут получать от государства после выхода на пенсию. Таким образом, с 2025 года доля россиян, знающих о размере своей пенсии, выросла более чем в 2 раза, показало исследование «СберНПФ», партнера «Сберинвестиций» (материалы есть у ТАСС).
«Если в 2025 году назвать примерную сумму будущих выплат могли 29% опрошенных, то сегодня — уже 66%», — указано в исследовании. При этом каждый десятый хотя бы раз рассчитывал будущую страховую пенсию от государства. Чаще всех в стране это делают жители Набережных Челнов (17%), Перми и Екатеринбурга (по 15%). 13% респондентов ориентируются на опыт родителей и нынешних пенсионеров. Остальные не интересуются выплатами.
Одновременно россияне стали лучше разбираться, что из себя представляют средства накопительной пенсии. Если год назад 19% респондентов полностью или частично освоили этот вопрос, то теперь — уже почти четверть (24%). Самыми грамотными оказались жители Махачкалы (35%), Астрахани (33%), Новокузнецка и Ярославля (по 32%). Выросла и доля тех, кто пытался понять, что такое средства накопительной пенсии, но пока не до конца справился: с 24% до 34%. При этом число тех, кто не интересуется этой темой, снизилось на 14 процентных пункта.
«Среди ключевых причин повышать пенсионную грамотность люди называют стремление сохранить накопления и избежать потерь. Если в прошлом году такую цель озвучили 17% опрошенных, то теперь — 24%», — отмечает старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Руслан Вестеровский.
Главной причиной изучать пенсионные вопросы россияне называют желание защититься от мошенников: об этом сообщили 60% респондентов. Еще 10% хотели бы диверсифицировать сбережения, 7% — вложить пенсионный капитал в бизнес.
Исследование прошло в июне 2026 года среди 11 тыс. респондентов из всех регионов России по репрезентативной выборке.