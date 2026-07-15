Россия и Китай ограничили поставки гелия и ударили по производителям чипов

Вместе с тем утверждение о согласованных действиях Москвы и Пекина остается оценкой китайского издания. В официальных решениях России и КНР о совместной политике не говорится. Китай также не относится к крупнейшим экспортерам гелия, поэтому его запрет сам по себе вряд ли способен вызвать глобальный обвал поставок. Опрошенный Reuters эксперт Кори Комбс допустил лишь ограниченное влияние китайской меры на мировой рынок. Главную угрозу он связал с уже возникшим дефицитом, перебоями в Катаре и невозможностью быстро нарастить производство газа.