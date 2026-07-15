В СФ предложили новый метод обнаружения рисков в экономике

Отвечая на вопрос о том, откуда возникает синхронность отраслей в периоды нестабильности, сенатор объяснил, что в «относительно спокойные периоды разные отрасли и рынки могут развиваться по собственным траекториям». «Например, рост в промышленности не всегда совпадает с ситуацией в сфере услуг, а финансовый рынок может реагировать на свои специфические факторы. В период нестабильности на экономику, как правило, одновременно воздействуют общие факторы: изменение спроса, стоимости финансирования, валютного курса, внешних условий и ожиданий бизнеса и населения. Поэтому многие показатели начинают меняться более согласованно. Это не означает, что они становятся полностью одинаковыми, но их взаимное влияние обычно усиливается», — сказал он.