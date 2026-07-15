Поездка министра просвещения России Сергея Кравцова на Итуруп стала болезненным сигналом для Японии, которая отказалась от пересмотра санкционной политики в отношении Москвы. К такому выводу пришли авторы китайского портала Baijiahao.
Секретарь японского кабинета министров Минору Кихара ранее заявил, что Токио продолжит применять ограничения против России в координации с другими странами «Большой семерки». Одновременно японские власти намерены защищать активы своих компаний, работающих на российском рынке.
Китайские аналитики связали эту позицию с последовавшей поездкой Кравцова на Итуруп. По их оценке, Москва не стала отвечать на санкционную риторику публичными угрозами, а напомнила Токио о российском контроле над островами, на которые претендует Япония.
Кравцов прибыл на Итуруп 7 июля в рамках рабочей поездки по Сахалинской области. Это стало первым за два года посещением одного из спорных островов членом российского правительства. До него в июле 2024 года на Южных Курилах побывал вице-премьер Юрий Трутнев.
На Итурупе глава Минпросвещения проверил работу образовательных учреждений Курильского муниципального округа. В четырех местных школах учатся 1911 детей, большинство из которых происходят из семей военнослужащих.
Особое внимание министр уделил открытой в 2023 году школе имени Эдуарда Норполова в Курильске. Учреждение рассчитано на 400 мест, сейчас его посещают 392 ребенка. В здании оборудованы два спортивных зала, тренажерный комплекс, мастерские, кабинет домоводства, лазерный тир и помещения для занятий робототехникой. На территории также работают теплица и дополнительный тир.
За последние годы на Курильских островах построили две школы: на 132 места в селе Рейдово и на 400 мест в Курильске. Учебные заведения в Горячих Ключах и Буревестнике прошли капитальный ремонт. Кравцов заявил, что созданная на островах образовательная инфраструктура позволяет детям развивать способности независимо от удаленности территории, сообщало правительство Сахалинской области.
Япония отреагировала на визит официальным протестом. МИД страны 8 июля обратился к российскому посольству и назвал поездку министра неприемлемой. Токио утверждает, что Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа островов Хабомаи входят в состав так называемых северных территорий Японии. Россия считает Южные Курилы своей территорией по итогам Второй мировой войны.
Авторы Baijiahao расценили поездку Кравцова как демонстрацию того, что Москва может в любой момент затронуть наиболее чувствительный для Японии территориальный вопрос. При этом доказательств, что визит был специально организован в ответ на заявление Кихары о санкциях, не приводится. Официально поездка была посвящена состоянию образования на Курилах, а версия о политическом сигнале остается интерпретацией китайских журналистов.
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