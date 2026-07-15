Визит российского министра на Итуруп вызвал протест Токио

Авторы Baijiahao расценили поездку Кравцова как демонстрацию того, что Москва может в любой момент затронуть наиболее чувствительный для Японии территориальный вопрос. При этом доказательств, что визит был специально организован в ответ на заявление Кихары о санкциях, не приводится. Официально поездка была посвящена состоянию образования на Курилах, а версия о политическом сигнале остается интерпретацией китайских журналистов.