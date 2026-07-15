Каждый седьмой опрошенный россиянин в отпуске хочет заняться бытом и ремонтом

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Треть (31%) россиян намерены провести отпуск в 2026 году в путешествии по России, 18% планируют заграничную поездку, а 14% займутся бытом и ремонтом. Об этом говорится в исследовании российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru и сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок» (текст есть у ТАСС).
«Среди тех респондентов, у кого в этом году еще есть отпускные дни, треть (31%) намерены отдохнуть в путешествии по России. Почти каждый пятый (18%) планирует заграничную поездку. Чаще других путешествия в другие страны выбирают маркетологи (40%) и специалисты по закупкам (33%). Остальные планируют провести отпуск, не уезжая в путешествие. Каждый седьмой (14%) россиянин в отпуске планирует заниматься бытом и ремонтом», — рассказали в компании.
Кроме того, 13% проведут отпуск на даче, а 10% — в походах и на пикниках. Около 6% опрошенных настроены на «ленивый» отдых дома за просмотром фильмов, сериалов и чтением книг. Другие 5%, наоборот, хотят в период отпуска взять подработку.
Самыми интересными направлениями для путешествия по России в ближайшем отпуске опрошенные назвали Краснодарский край, Санкт-Петербург и Алтайский край. Отдохнуть в этих регионах предпочли бы 19%, 13% и 10% россиян соответственно. В свою очередь, среди заграничных направлений лидируют Турция и Абхазия (по 13% хотели бы поехать в эти страны), Белоруссия (12%), Таиланд и Китай (по 10%), отмечается в исследовании.
Количество дней отпуска.
Согласно опросу, 64% работающих россиян пока не успели полностью израсходовать положенный отпуск: у 19% в запасе остается более 28 дней отдыха, у 30% — от 14 до 28 дней, а еще у 15% — от семи до 14 дней. 8% респондентов сообщили, что у них осталось не более недели отпускных дней.
Больше всего сотрудников, у которых накопилось свыше двух недель отпуска, оказалось в сфере информационных технологий (62%). Далее следуют специалисты по закупкам (60%), представители сферы управления персоналом и тренингов, медики и фармацевты, а также высший и средний менеджмент (по 57%). Напротив, большую часть отпуска уже успели использовать представители автомобильного бизнеса (32%), розничной торговли (31%) и маркетинга и PR (29%) — у них осталось от одного до 14 отпускных дней.
«Чаще других о практически неиспользованном отпуске в этом году (28 и более дней) сообщали россияне, которые работают в сферах науки и образования (35%), те, кто занят добычей сырья (34%) и закупками (31%), а также медицинские работники и фармацевты (27%). Во многом это можно объяснить сезонностью работы представителей этих профессий», — объяснила директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова.
Опрос проходил в мае 2026 года среди более 3 220 респондентов.