Город-спутник Владивостока получит спортивно-гостиничный комплекс к 2032 году

Компания «Де-Фриз Резорт», учрежденная в октябре 2025 года приморскими бизнесменами Павлом Мокрушиным и Евгением Венедиктовым, построит спортивно-гостиничный комплекс на полуострове Де-Фриз. Первую очередь проекта планируется ввести в эксплуатацию уже в 2032 году, сообщает ИА PrimaMedia.
Инвестор уже получил статус резидента ТОР «Приморье», объём частных инвестиций в рамках соглашения с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) составляет 1,34 млрд рублей (уже фактически вложено 868 тыс. рублей).
Проект предусматривает создание комплекса, в котором будет гостиница на 150 номеров, спортивная инфраструктура с крытыми теннисными кортами, падл-площадками, фитнес-ядром и 50-метровым бассейном, а также СПА и велнес-зона. Обещаны развитые общественные пространства: ресторанно-административный блок, прогулочные маршруты и зоны отдыха.
Заместитель генерального директора КРДВ по сопровождению инвестпроектов Сергей Скалий пояснил, что речь идёт о первом рекреационном объекте на территории города-спутника Владивостока, который создается Минвостокразвития России совместно с правительством Приморского края и КРДВ при участии частных инвесторов.
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Новый проект будет реализован в рамках ТОР «Приморье».
Проект города-спутника включен в долгосрочный план комплексного социально-экономического развития Владивостокской агломерации. На территории площадью более 2,2 тыс. гектаров к 2055 году планируется создать 7,1 млн квадратных метров недвижимости для 200 тыс. жителей.
«В рамках реализации проекта утверждена документация по планировке территории, разработана финансовая модель, ведётся проектирование магистральной инфраструктуры и проработка инвестиционных лотов», — сказал управляющий директор КРДВ Андрей Шарафутдинов, слова которого приводит пресс-служба КРДВ.
По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Де-Фриз Резорт» зарегистрировано в селе Вольно-Надеждинское Приморского края. Основной вид деятельности — «деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания».