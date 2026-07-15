Город-спутник Владивостока получит спортивно-гостиничный комплекс к 2032 году

Проект предусматривает создание комплекса, в котором будет гостиница на 150 номеров, спортивная инфраструктура с крытыми теннисными кортами, падл-площадками, фитнес-ядром и 50-метровым бассейном, а также СПА и велнес-зона. Обещаны развитые общественные пространства: ресторанно-административный блок, прогулочные маршруты и зоны отдыха.