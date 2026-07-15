Китай неожиданно потребовал от России пятикратную скидку на газ

В 2027 году стоимость поставок в Китай, согласно прогнозу российского Минэкономразвития, может снизиться до 223,9 доллара за тысячу кубометров. Даже в этом случае скидка по сравнению с другими внешними рынками составит около 34%. Однако Пекин требует установить цену более чем в пять раз ниже нынешней стоимости поставок в Китай и примерно в восемь раз ниже средней цены для остальных зарубежных покупателей.