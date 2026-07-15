Китай неожиданно потребовал от России пятикратную скидку на газ

Китай согласится на строительство газопровода «Сила Сибири-2» только при условии, что Россия будет поставлять по нему газ по цене внутреннего рынка. Такое требование китайские представители передали российской делегации перед майскими переговорами Владимира Путина и Си Цзиньпина в Пекине, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на знакомые с ходом консультаций источники.
По данным издания, участники российской делегации, в которую входило руководство «Газпрома», столкнулись с жесткой позицией Пекина. Китайская сторона настаивает на цене около 50 долларов за тысячу кубометров. Примерно столько газ стоит на регулируемом внутреннем рынке России. Фактически Пекин предложил Москве субсидировать экспортный проект, говорится в материале WSJ.
Требование означает многократное снижение стоимости российского газа. Согласно приведенным изданием расчетам, в 2026 году Китай платит в среднем 258,8 доллара за тысячу кубометров. Это уже на 39% меньше средней цены для других удаленных зарубежных покупателей «Газпрома», которая оценивается в 420,2 доллара.
В 2027 году стоимость поставок в Китай, согласно прогнозу российского Минэкономразвития, может снизиться до 223,9 доллара за тысячу кубометров. Даже в этом случае скидка по сравнению с другими внешними рынками составит около 34%. Однако Пекин требует установить цену более чем в пять раз ниже нынешней стоимости поставок в Китай и примерно в восемь раз ниже средней цены для остальных зарубежных покупателей.
Источники WSJ утверждают, что российской делегации также посоветовали не возвращаться к обсуждению газопровода до изменения рыночной ситуации, если Москва не готова принять предложенные условия. Таким образом, главным препятствием для запуска проекта остается не маршрут или техническая схема, а стоимость газа.
«Сила Сибири-2» должна пройти из России через Монголию в Китай. Проектная протяженность газопровода оценивается примерно в 2,6 тысячи километров, пропускная способность — в 50 млрд кубометров в год. По этому маршруту предполагается поставлять газ с месторождений Ямала, который ранее мог направляться европейским потребителям. Строительство газопровода, по оценке экспертов, займет около шести лет.
Осенью 2025 года российская сторона объявила о подписании юридически обязывающего меморандума по проекту. Однако основные коммерческие условия — цена, объемы поставок, финансирование и сроки строительства — согласованы не были. Китай официально не подтверждал, что считает меморандум юридически обязательным. Проект также не упоминался среди 42 двусторонних документов, заключенных во время встречи руководителей двух стран. WSJ.
После майских переговоров Кремль сообщил, что стороны достигли общего понимания по маршруту и способу строительства газопровода. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков признавал, что часть деталей еще предстоит согласовать, а сроки реализации проекта не определены. Никаких соглашений по нефти или газу в опубликованном перечне документов также не оказалось. Reuters.
Осторожность Пекина связана с нежеланием увеличивать зависимость от одного поставщика. Китай располагает альтернативой в виде морских поставок сжиженного природного газа и может закупать топливо у разных производителей. Партнер консалтинговой компании DGA Group Йорг Вуттке обратил внимание, что китайский спрос на импортный газ может достигнуть максимума уже к середине 2030-х годов. В таких условиях Пекину нет необходимости торопиться с газопроводом, строительство которого займет несколько лет.
Директор Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии Александр Габуев считает, что китайское руководство продолжит затягивать переговоры, рассчитывая со временем добиться от Москвы еще более выгодных условий. Для России соглашение имеет большее значение: после сокращения европейского рынка ей необходимо перенаправить на восток газ из Западной Сибири. Китай при этом может выбирать между российским трубопроводным топливом и СПГ из других стран.
Сейчас основным маршрутом поставок российского газа в КНР остается первая «Сила Сибири». Газопровод транспортирует в Китай более 38 млрд кубометров в год с месторождений Восточной Сибири. Второй проект должен использовать другую ресурсную базу, поэтому его запуск позволил бы Москве частично заменить утраченные объемы европейского экспорта. Однако без окончательного соглашения о цене строительство «Силы Сибири-2» начаться не может.
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