Доля детского и семейного контента на Rutube достигла 25% времени просмотра

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Доля детского и семейного контента в общем времени просмотра на Rutube за первое полугодие 2026 года достигла рекордных 25%. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба видеосервиса.
«Согласно внутренней статистике за первое полугодие 2026 года, доля детского и семейного контента в общем тайм-спенде (времени просмотра) видеосервиса достигла рекордных 25%», — говорится в сообщении.
Как отметили в пресс-службе, в фокусе внимания семейной аудитории — популярные анимационные франшизы («Маша и Медведь», «Смешарики», «Фиксики», «Простоквашино»), развивающие и обучающие ролики, обзоры игрушек, сказки, детские песни, а также семейные шоу и телевизионные передачи для малышей.
«Тот факт, что четверть всего времени на платформе пользователи проводят вместе с детьми, накладывает на нас особую ответственность. Детский контент сегодня выступает мощным стратегическим драйвером роста всей платформы, формируя вокруг Rutube лояльное семейное комьюнити, которое возвращается к нам ежедневно», — рассказала директор по контенту Rutube Мария Смирнова.