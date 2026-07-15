Доля детского и семейного контента на Rutube достигла 25% времени просмотра

«Тот факт, что четверть всего времени на платформе пользователи проводят вместе с детьми, накладывает на нас особую ответственность. Детский контент сегодня выступает мощным стратегическим драйвером роста всей платформы, формируя вокруг Rutube лояльное семейное комьюнити, которое возвращается к нам ежедневно», — рассказала директор по контенту Rutube Мария Смирнова.