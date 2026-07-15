Аналитики рассказали, сколько стоит самая дешевая квартира в новостройке Москвы

«Наблюдается устойчивый тренд по сокращению доли комфорт-класса в Москве в старых границах и рост долей остальных более дорогих классов. Скорее всего, этот тренд продолжит свое развитие — на данный момент девелоперам менее выгодно строить жилье комфорт-класса, потому что маржинальность таких проектов ниже, чем у более высоких сегментов за счет высоких расходов. Кроме того, первыми всегда вымываются более мелкие и бюджетные лоты, и поэтому массовый сегмент испытывает давление с двух сторон — и со стороны предложения, и со стороны спроса», — отметили эксперты.