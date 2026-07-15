Аналитики рассказали, сколько стоит самая дешевая квартира в новостройке Москвы

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Самая доступная квартира в новостройке в старых граница Москвы продается за 7,7 млн рублей, сообщили ТАСС аналитики системы мониторинга и аналитики недвижимости bnMAP pro.
«Квартира продается за 7,78 млн по адресу 2-й Тушинский проезд, дом 1. Объект площадью 24 кв. м продается в проекте по реновации уже с отделкой», — отметили аналитики.
Вне проектов реновации наиболее доступная квартира в Москве продается за 7,96 млн рублей в районе Богородский (Восточный административный округ). Это студия площадью 23,6 кв. м без отделки.
Самые дешевые апартаменты, по данным аналитиков, предлагают в районе Косино-Ухтомский (Восточный административный округ) за 6,5 млн рублей. Студию площадью 22,4 кв. м предлагают в уже сданном корпусе с отделкой.
По данным аналитиков, бюджетное предложение в старых границах Москвы довольно быстро сокращается, и эта тенденция является устойчивой и наблюдается на протяжении нескольких лет. По итогам первого полугодия на рынке «старой» Москвы сокращение доли массового сегмента продолжилось. К нему на данный момент относится только 32% лотов в предложении (13,6 тыс.). За полгода динамика составила минус 3 п. п., за год — минус 8 процентных пункта.
«Наблюдается устойчивый тренд по сокращению доли комфорт-класса в Москве в старых границах и рост долей остальных более дорогих классов. Скорее всего, этот тренд продолжит свое развитие — на данный момент девелоперам менее выгодно строить жилье комфорт-класса, потому что маржинальность таких проектов ниже, чем у более высоких сегментов за счет высоких расходов. Кроме того, первыми всегда вымываются более мелкие и бюджетные лоты, и поэтому массовый сегмент испытывает давление с двух сторон — и со стороны предложения, и со стороны спроса», — отметили эксперты.