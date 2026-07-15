В России подсчитали количество утекших аккаунтов на одну крупную компанию

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. В среднем на крупную компанию в России приходится около 600 утекших корпоративных аккаунтов, сообщили ТАСС в ИБ-компании «Солар». Исследователи признают, что большинство из проанализированных ими «утекших» учетных записей были использованы также для входа в сторонние сервисы.
«Солар» изучал разные утечки, затронувшие 10 крупных компаний из рейтинга РБК500 за 2025 год, названия которых не раскрываются. В почти 20 тыс. строках данных, которые можно было связать с их корпоративными ресурсами, были обнаружены 6,2 тыс. (32%) уникальных учетных записей. 60% из них (3,7 тыс.) содержали реальные пароли в открытом виде.
«В основной массе речь идет об использовании сотрудниками корпоративных email и паролей на внешних интернет-ресурсах», — признают в компании.
Найденные пароли в части случаев были короткими, цифровыми, а также повторялись: это все не означает, что в систему благодаря ним уже вошли хакеры, говорят в «Соларе», но повышает риск того, что эти пароли с большей вероятностью успешно используют для входа и на других ресурсах.
Среди «корпоративных» строк" также были найдены 12,6 тыс. персональных данных. Даже если в таких данных нет паролей, риск попасться на методы социальной инженерии увеличиваются, напомнили специалисты.