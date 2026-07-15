В России подсчитали количество утекших аккаунтов на одну крупную компанию

Найденные пароли в части случаев были короткими, цифровыми, а также повторялись: это все не означает, что в систему благодаря ним уже вошли хакеры, говорят в «Соларе», но повышает риск того, что эти пароли с большей вероятностью успешно используют для входа и на других ресурсах.