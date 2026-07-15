Первые квартиры по программе арендного жилья в ЕАО заселят в 2027 году

ВЛАДИВОСТОК, 15 июля. /ТАСС/. Первые 233 квартиры, построенные в Еврейской автономной области по программе «Доступное арендное жилье в ДФО и АЗРФ», планируется заселить в конце первого квартала 2027 года. Об этом сообщила пресс-служба вице-премьера — полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.
«Строительство арендных домов в Биробиджане ведется с опережением графика. Корпуса девятиэтажных зданий уже выведены под кровлю, выполняются внутренние отделочные работы. Планируется, что 233 квартиры общей площадью 13,5 тыс. кв. м будут заселены в конце первого квартала 2027 года», — говорится в сообщении.
Губернатор ЕАО Мария Костюк отметила, что программа является еще одним шагом к решению кадровой проблемы в бюджетной сфере региона. «Приоритет в предоставлении квартир получат специалисты наиболее востребованных профессий, включая врачей, педагогов, высококвалифицированные кадры, которые переезжают к нам из других регионов. Интерес к этому жилью со стороны потенциальных арендаторов мы видим уже сейчас. Программа действительно нацелена на то, чтобы сделать жизнь людей в автономии лучше», — сказала она.
В сентябре 2024 года ЕАО стала одиннадцатым регионом Дальневосточного федерального округа, вошедшим в программу «Доступное арендное жилье в ДФО». Она была запущена по инициативе президента России Владимира Путина и реализуется ДОМ.РФ в сотрудничестве с Минвостокразвития России, Минфином России, Минстроем России, регионами и застройщиками. Правительство РФ направило на строительство арендного жилья в ДФО и АЗРФ 87 млрд рублей.
«Темпы строительства жилья на Дальнем Востоке превышают среднероссийские. Это значит, что люди хотят здесь жить и работать. И мы должны построить необходимое количество квадратных метров», — привели слова Трутнева в пресс-службе.
На сегодняшний день ДОМ.РФ профинансировал строительство более 11,5 тыс. квартир в регионах ДФО и АЗРФ общей площадью свыше 526 тыс. квадратных метров. Более 4 тыс. квартир в 9 регионах уже заселены.