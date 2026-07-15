Первые квартиры по программе арендного жилья в ЕАО заселят в 2027 году

Губернатор ЕАО Мария Костюк отметила, что программа является еще одним шагом к решению кадровой проблемы в бюджетной сфере региона. «Приоритет в предоставлении квартир получат специалисты наиболее востребованных профессий, включая врачей, педагогов, высококвалифицированные кадры, которые переезжают к нам из других регионов. Интерес к этому жилью со стороны потенциальных арендаторов мы видим уже сейчас. Программа действительно нацелена на то, чтобы сделать жизнь людей в автономии лучше», — сказала она.