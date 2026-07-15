В ГД рассказали, как не допустить признания строения самовольной постройкой

Еще один заметный вывод касается добросовестных владельцев: в одном из дел человек построил дом рядом с газопроводом, не знал об ограничении и не мог узнать о нем из доступных сведений, а органы власти ранее выдали бумаги, допускавшие строительство, привел пример Гаврилов. «Верховный Суд поддержал подход, при котором дом не считался самовольной постройкой. Когда сохранить его было невозможно, вопрос о сносе решался одновременно с компенсацией», — отметил он.