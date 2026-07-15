Более половины опрошенных россиян имеют опыт работы или учебы из дома

При выборе товаров для домашнего офиса россияне ориентируются не только на характеристики и стоимость, но и обращают внимание на рекламные предложения. Среди тех, у кого уже есть оборудованное рабочее место дома, или кто планирует организовать домашний офис, 74% считают, что онлайн-реклама влияет на покупки в данной категории. Для 14% она является одним из главных факторов выбора, еще для 30% окончательное решение принимают по другим параметрам, а 30% лишь иногда обращают внимание на рекламные предложения, говорится в исследовании.