Более половины опрошенных россиян имеют опыт работы или учебы из дома

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Больше половины (58%) опрошенных жителей России имеют опыт работы или учебы из дома. Об этом свидетельствуют данные совместного исследования сервисов «Авито товары» и «Авито реклама», текст которого есть у ТАСС. В опросе приняли участие 10 тыс. респондентов.
«Для многих россиян дом давно стал не только местом отдыха, но и пространством для профессиональной занятости. Так, опыт работы или учебы из дома есть у 58% опрошенных», — сказано в тексте.
Для 24% респондентов дом стал постоянным местом работы или учебы: 14% полностью находятся на удаленном формате, еще 10% — на гибридном. Еще 21% периодически работают или учатся из дома. При этом 14% обычно работают или учатся вне дома, но иногда берут задачи домой, поделились аналитики.
По данным опроса, большинство россиян (87%) уже имеют или планируют организовать домашний офис. У 40% уже есть выделенное рабочее место в комнате, еще у 17% — отдельный кабинет. При этом столько же опрошенных пока работают во временных местах, например за кухонным столом или на диване, а 13% только планируют оборудовать полноценное пространство под свою деятельность.
В среднем на обустройство домашнего офиса россияне планируют потратить 33 042 рубля.
При выборе товаров для домашнего офиса многие россияне рассматривают и сегмент ресейла. Чаще всего респонденты готовы приобрести в ресейле рабочий стол (21%), офисное кресло (18%) и принтер или сканер (14%). Кроме того, 13% готовы купить «с рук» ноутбук или компьютер, столько же — освещение для работы и предметы декора для рабочего пространства, сказано в тексте.
При выборе товаров для домашнего офиса россияне ориентируются не только на характеристики и стоимость, но и обращают внимание на рекламные предложения. Среди тех, у кого уже есть оборудованное рабочее место дома, или кто планирует организовать домашний офис, 74% считают, что онлайн-реклама влияет на покупки в данной категории. Для 14% она является одним из главных факторов выбора, еще для 30% окончательное решение принимают по другим параметрам, а 30% лишь иногда обращают внимание на рекламные предложения, говорится в исследовании.