Игры брокеров начали подталкивать российских клиентов к рискованным сделкам

Банк России предложил установить требования к игровым механикам в приложениях банков, брокеров и финансовых маркетплейсов. Регулятор обратил внимание на приемы, которые способны незаметно подталкивать розничных инвесторов к лишним сделкам и финансовым потерям.
Финансовые организации используют конкурсы, виртуальные награды, розыгрыши и другие игровые элементы, чтобы привлекать и удерживать клиентов. Изначально такие решения помогают пользователям разбираться в сложных продуктах, регулярно откладывать деньги и осваивать инвестиционные инструменты.
Проблемы возникают, когда игра начинает определять финансовое поведение человека. Ради получения виртуального бонуса клиенту могут предложить купить акции определенной компании, пополнить брокерский счет на установленную сумму или пройти тестирование, открывающее доступ к инструментам с повышенным риском.
Особое внимание ЦБ уделил так называемым темным паттернам. Речь идет о приемах скрытого воздействия, которые стимулируют чрезмерную торговую активность или заставляют инвестора принимать решения, не соответствующие его целям и готовности к риску. Многочисленные акции и розыгрыши также способны отвлекать клиента от оценки реальной стоимости и опасности приобретаемых активов.
Регулятор намерен определить, какие ограничения необходимы для защиты граждан от недобросовестных практик и навязчивого подталкивания к сделкам. Банки, брокеры, эксперты и пользователи смогут направить свои предложения до 31 августа 2026 года включительно, следует из доклада Банка России.
Читайте также: Госдума заставит банки раскрывать условия услуг по новым правилам.