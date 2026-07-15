Игры брокеров начали подталкивать российских клиентов к рискованным сделкам

Особое внимание ЦБ уделил так называемым темным паттернам. Речь идет о приемах скрытого воздействия, которые стимулируют чрезмерную торговую активность или заставляют инвестора принимать решения, не соответствующие его целям и готовности к риску. Многочисленные акции и розыгрыши также способны отвлекать клиента от оценки реальной стоимости и опасности приобретаемых активов.