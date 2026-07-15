Как инвестиции меняют качество жизни северян

Север региона сегодня переживает мощную технологическую и инфраструктурную трансформацию. В ходе рабочей поездки на Таймыр глава региона Михаил Котюков провёл заседание Морского совета, проинспектировал главные стройки Норильска и проверил систему экологического мониторинга в Заполярье.
Знаковым событием стал запуск первого этапа рудоподготовки на Черногорском ГОКе совместно с представителями федерального правительства. Новое производство на Севере начнёт полноценную работу уже этой осенью.
Все эти проекты подчинены единой цели — сделать Арктику территорией экономического роста и комфортной жизни.
Старт для новых производств.
Главным промышленным событием стало открытие первого этапа рудоподготовки обогатительного комплекса Черногорского ГОКа. Запуск технологической линии Михаил Котюков провёл совместно с представителями федерального кабинета министров и инвесторами. До конца года предприятие должно выдать первый концентрат.
Первая очередь комбината рассчитана на переработку 7 млн т руды в год. Проект стратегически важен для всей страны. Здесь будут выпускать медные и никелевые концентраты с высоким содержанием платины и палладия. Эти металлы критически необходимы для высокотехнологичных отраслей отечественной экономики — от микроэлектроники до судостроения и авиастроения.
Комбинат, построенный с нуля за пять лет в суровых условиях Крайнего Севера, впечатляет уровнем цифровизации. Здесь внедрены системы управления горными работами, интеллектуальный контроль техники и искусственный интеллект. Как пояснил вице-премьер правительства РФ Дмитрий Григоренко, нейросети позволяют мониторить работу оборудования, прогнозировать возможные отклонения и предотвращать риски, что многократно повышает производительность труда и безопасность на сложных промышленных объектах.
Для самого края запуск предприятия означает появление 1,6 тыс. новых рабочих мест.
«Запуск Черногорского ГОКа — это ещё один мощный импульс к развитию арктических территорий и укреплению нашей промышленной базы. Важно, чтобы на таких высокотехнологичных предприятиях работали именно наши специалисты», — подчеркнул губернатор Михаил Котюков.
Чистый воздух и единая система.
Развитие промышленности обязано идти в ногу с улучшением экологии. Работая в Норильске, Михаил Котюков проверил городскую систему мониторинга качества воздуха. Стационарные датчики сети сегодня круглосуточно фиксируют 16 показателей (от диоксида серы до сероводорода) в четырёх районах города: Центральном, Кайеркане, Оганере и Талнахе. Для оперативного реагирования на жалобы жителей используется передвижная экологическая лаборатория, выезжающая в конкретные точки города для забора проб.
Глава региона поручил объединить разрозненные данные от Роспотребнадзора, Росгидромета, министерства экологии и компании «Норильский никель» в одну прозрачную онлайн-платформу.
«Важно, чтобы системы мониторинга качества воздуха работали как единое целое. Жители города должны видеть в онлайн-режиме данные всех приборов учёта — и тех, что работают на промышленных площадках, и тех, которые установлены в зонах жилой застройки», — поставил задачу губернатор.
По итогам профильного совещания с правоохранительными органами Михаил Котюков и прокурор края Роман Тютюник подписали комплексный план по наведению порядка в сфере экологии и природопользования на 2026−2028 годы.
Морские ворота.
В Дудинке глава региона провёл первое заседание Морского совета — нового координационного органа, созданного по рекомендации Морской коллегии РФ для развития судоходства по Севморпути, модернизации портов и защиты экологии Арктики.
Ключевой темой стало выполнение северного завоза. В 2026 году предстоит доставить водным транспортом около 196 тыс. т топлива и горюче-смазочных материалов в отдалённые посёлки края. Грузоперевозки идут по графику, на данный момент объём выполнен более чем на 42%.
"У Красноярского края мощный транспортный потенциал. Наш регион расположен в центре Севморпути — самого короткого водного маршрута, соединяющего европейскую часть России с Дальним Востоком. Чтобы усилить возможности Трансарктического транспортного коридора, нам важно укреплять внутреннее судоходство, обновлять флот.
и по максимуму использовать потенциал наших рек. Это стратегический приоритет", — обозначил задачи Михаил Котюков.
Поставки топлива в труднодоступные северные посёлки идут по плану. В большинство населённых пунктов Эвенкии грузы уже доставлены, в разгаре навигация в Норильский промышленный район и посёлки Енисейского залива.
Отдельное внимание уделили развитию пассажирского узла в Дудинке. Глава региона осмотрел грузопассажирский дебаркадер — главные водные ворота города, куда прибывают туристические теплоходы из краевой столицы. Инвесторы уже проявляют интерес к обустройству прилегающей территории и созданию комфортной площадки для пассажиров. При её оформлении в инвестиционный проект власти планируют выйти на федеральный уровень поддержки.
Ставка на традиции.
На Таймыре активно развиваются и локальные инициативы. Губернатор оценил работу нового цеха мясоперерабатывающего комплекса «Фактория» в Дудинке. Предприятие, являющееся резидентом Арктической зоны РФ, открылось в мае 2026 года благодаря частным инвестициям и краевой субсидии.
Цех работает на уникальном сырье — мясе домашнего северного оленя, которое компания закупает у оленеводов из числа коренных малочисленных народов Таймыра. Ежесуточно здесь способны перерабатывать до 200 тонн сырья, выпуская 40 видов мясной продукции и северных деликатесов. В планах расширение ассортимента до 60 наименований.
«Оленеводы из числа коренных народов Таймыра сдают мясо, а цех делает из него готовый продукт. Опора на традиции и поддержка местных поставщиков — правильный принцип для малого бизнеса в Арктике», — отметил Михаил Котюков, высоко оценив значение проекта для сохранения традиционного уклада таймырцев.
Город для сильных людей.
Масштабные перемены происходят и в облике Норильска. Губернатор проверил, как идёт реконструкция Заполярного театра драмы имени Владимира Маяковского и прилегающей Театральной площади. К ноябрю завершится первый этап работ: подрядчик обновит фасад здания, демонтирует старую брусчатку на площади, высадит более 400 морозоустойчивых кустарников, смонтирует современное освещение и переформатирует автомобильные проезды. В 2027 году обновление продолжится: в театре заменят витражи, установят подъёмники для маломобильных граждан, а за зданием организуют новую пешеходную зону.
Визит главы региона прошёл в преддверии больших праздников — Дня города, Дня металлурга и Дня градообразующего предприятия. В честь этого Михаил Котюков вручил государственные и краевые награды 17 выдающимся норильчанам: геологам, врачам, энергетикам, спасателям, а также многодетным семьям.
«Норильск — город сильных людей, и он меняется к лучшему. Комплексный план развития — это путеводная нить в новый этап модернизации производств, коммунальной и социальной сферы, жилого сектора. Мы нашли ресурсы для решения важных вопросов», — подытожил губернатор.