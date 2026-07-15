Как инвестиции меняют качество жизни северян

Первая очередь комбината рассчитана на переработку 7 млн т руды в год. Проект стратегически важен для всей страны. Здесь будут выпускать медные и никелевые концентраты с высоким содержанием платины и палладия. Эти металлы критически необходимы для высокотехнологичных отраслей отечественной экономики — от микроэлектроники до судостроения и авиастроения.