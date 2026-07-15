На профилактику лесных пожаров в ЛНР выделили почти 45 миллионов рублей

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Информировал глава ЛНР Леонид Пасечник.
«Обустроено более 500 километров новых минерализованных полос и обновлено свыше семи тысяч километров существующих противопожарных барьеров. Под пристальным вниманием патрульных служб сегодня находится свыше 240 тысяч гектаров лесных массивов», — отметил глава Луганской республики.
Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».
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