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На профилактику лесных пожаров в ЛНР выделили почти 45 миллионов рублей

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Информировал глава ЛНР Леонид Пасечник.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Информировал глава ЛНР Леонид Пасечник.

«Обустроено более 500 километров новых минерализованных полос и обновлено свыше семи тысяч километров существующих противопожарных барьеров. Под пристальным вниманием патрульных служб сегодня находится свыше 240 тысяч гектаров лесных массивов», — отметил глава Луганской республики.

Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».

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