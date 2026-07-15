«Газпромбанк автолизинг»: Volga может стать лидером среди новых автосалонов в РФ

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Бренд Volga по итогам первого полугодия 2026 года открыл 57 новых автосалонов и может стать лидером по числу новых дилерских центров к концу года, говорится в исследовании «Газпромбанк автолизинг», материалы которого есть в распоряжении ТАСС.
«Лидерство по общему числу открытий сохранила марка Deepal — 70 шоурумов. Ее быстро догоняет Volga (57 открывшихся точек продаж). К концу года именно этот бренд может стать лидером по числу новых дилерских центров», — сказано в исследовании.
Общий размер дилерской сети по легковым автомобилям вырос на 154 локации — до 4 230 точек. В китайском сегменте состоялось 226 открытий и 170 закрытий, при этом его проникновение в сеть сократилось до 63% (минус 3 п. п. за год).
По данным исследования, крупнейшими дилерскими сетями среди китайских брендов располагают Chery и Tenet (229 шоурумов), Geely и Knewstar (208), Changan (200), Jaecoo, Omoda и Jeland (181), а также Haval City (167).
В топ-10 брендов по числу новых шоурумов по итогам полугодия вошли Deepal (70), Volga (57), Evolute (31), Tenet (18), Avior (16), Jetour (15), Foton (14), Jeland (14), Voyah (13) и Rox (13).