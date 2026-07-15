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«Известия»: в 13 регионах России сократились очереди на АЗС

По информации издания, ситуация улучшилась в Калининградской, Орловской, Брянской, Иркутской, Калужской, Смоленской, Новгородской, Курганской областях.

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Очереди на заправках уменьшились в 13 регионах России. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на топливные карты и данные о доступности бензина сайте-локаторе АЗС Russiabase.

Как пишет газета, ситуация с очередями улучшилась в Калининградской, Орловской, Брянской, Иркутской, Калужской, Смоленской, Новгородской, Курганской областях, а также в Приморском крае, Ямало-Ненецком АО, Калмыкии, Бурятии и Республике Коми. Сокращение очередей на АЗС также отмечено в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Как ранее проанализировал ТАСС, наиболее результативными мерами оказались система «четный-нечетный» по номерам автомобилей, QR-коды и электронные очереди. Они позволили снизить ажиотаж и стабилизировать обстановку, следует из приведенных властями регионов данных, с которыми ознакомился корреспондент агентства.

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