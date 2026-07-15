Китайский лайнер Chengdu Airlines впервые сел в аэропорту Хабаровска

Вечером 14 июля в международном аэропорту Хабаровск стартовала новая полетная программа — впервые китайская авиакомпания Chengdu Airlines начала выполнять рейсы по одному из самых востребованных зарубежных направлений — в Харбин, сообщает пресс-служба АО «Хабаровский аэропорт».
«Первый борт из Харбина встретили в аэропорту Хабаровск водной аркой — два пожарных автомобиля залпами из брандспойтов, по сложившейся в авиации традиции, приветствовали нового авиаперевозчика и встречали новый для воздушной гавани тип воздушного судна — китайский ближнемагистральный лайнер Comac C909. Компоновка салона составляет 90 кресел», — говорится в сообщении.
На перроне аэропорта Хабаровск экипаж, представителей авиакомпании и первых пассажиров встретили выступлением центра народной культуры «Елань» в русском стиле. Концерт прошел при поддержке министерства культуры Хабаровского края и Краевого научно-образовательного творческого объединения культуры Хабаровского края. Кроме того, маскот аэропорта Бурый Мишка приветствовал гостей в лучших традициях гостеприимства — хлебом и солью.
Новая программа полетов Chengdu Airlines из аэропорта Хабаровск включает рейсы в Харбин и Цзямусы. По этим двум направлениям вылеты запланированы дважды в неделю — по вторникам и субботам до конца весенне-летней навигации.
Первый отправившийся из Хабаровска в Харбин рейс ChengduAirlines показал высокую пассажирскую загрузку — около 80%.
Отметим, что рейсы китайского авиаперевозчика дополнят маршрутную сеть аэропорта Хабаровск в КНР. В настоящее время она представлена полетами в Пекин, Харбин, Шанхай, Цзямусы, Далянь, на курорты Санья, Яньтай, Бэйдайхэ. Всего за полгода на китайских направлениях в международном аэропорту Хабаровск обслужили 68,5 тыс. пассажиров.
«Новые рейсы в Харбин и Цзямусы — это отличная возможность для дальневосточников совершать комфортные перелеты в Китай, в том числе планируя удобные стыковки и используя транзитный потенциал нашего аэропорта и аэропортов КНР. Начало полетов Chengdu Airlines — результат нашей работы с китайскими партнерами и важный шаг, который даст импульс деловой активности, туризму и культурному обмену между нашими странами», — отметил генеральный директор АО «Международный аэропорт Хабаровск» Юрий Кондратчик.