Китайский лайнер Chengdu Airlines впервые сел в аэропорту Хабаровска

«Новые рейсы в Харбин и Цзямусы — это отличная возможность для дальневосточников совершать комфортные перелеты в Китай, в том числе планируя удобные стыковки и используя транзитный потенциал нашего аэропорта и аэропортов КНР. Начало полетов Chengdu Airlines — результат нашей работы с китайскими партнерами и важный шаг, который даст импульс деловой активности, туризму и культурному обмену между нашими странами», — отметил генеральный директор АО «Международный аэропорт Хабаровск» Юрий Кондратчик.