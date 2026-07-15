Какая зарплата будет облагаться повышенным налогом, пояснили в правительстве Казахстана

«При этом пенсионные выплаты из ЕНПФ теперь полностью освобождены от уплаты ИПН. Наряду с этим снижен на 30% и 50% транспортный налог для легковых автомобилей со сроком эксплуатации более 10 и 20 лет, а размер социального вычета для лиц с инвалидностью первой и второй групп увеличен до 5 тыс. МРП», — отметили в правительстве.