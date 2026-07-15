Какая зарплата будет облагаться повышенным налогом, пояснили в правительстве Казахстана

АСТАНА, 15 июл — Sputnik. В правительстве Казахстана сообщили, какие изменения ожидают граждан страны в связи с внедрением нового Налогового кодекса.
В рамках реформы ИПН внедрена прогрессивная шкала — так называемый налог на сверхдоходы. Теперь граждане с высоким заработком будут платить повышенную ставку 15%, но только с той суммы, которая превышает 8,5 тысяч МРП или 36,7 млн тенге ($78,3 тысячи) в год. Для обычных зарплат ставка налога осталась прежней.
«При этом пенсионные выплаты из ЕНПФ теперь полностью освобождены от уплаты ИПН. Наряду с этим снижен на 30% и 50% транспортный налог для легковых автомобилей со сроком эксплуатации более 10 и 20 лет, а размер социального вычета для лиц с инвалидностью первой и второй групп увеличен до 5 тыс. МРП», — отметили в правительстве.
Система администрирования переходит на сервисную модель: общее количество налогов и сборов сокращено на 20%, а форм отчетности — на 30%.
В целом налоговая реформа уже приносит серьезные макроэкономические результаты, подчеркнули в правительстве. Так, в первом полугодии 2026 года доходы госбюджета увеличились почти на 16% по сравнению с тем же периодом 2025-го. Отдельным фискальным драйвером выступили поступления по НДС, которые возросли почти в полтора раза, укрепив доходную базу страны.
Базовая ставка КПН сохранена на уровне 20%, но для банковской деятельности она повышена до 25%. Для аграриев, напротив, установлена на льготном уровне в 3%.
«Базовая ставка НДС зафиксирована на отметке 16%, при этом введены пониженные ставки на медикаменты, учебную литературу и прессу. Порог обязательной регистрации по НДС изменен до 10 тыс. МРП», — сообщило правительство.