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Автоперевозки из Китая подорожали на 15−25% из-за топливного кризиса

Стоимость автогрузовых перевозок на китайском направлении за последний месяц выросла на 20−25% из-за топливного фактора, рассказал «Ъ» глава «Оптималог» Георгий Властопуло. По его словам, каждый день к стоимости прибавляется 10−20 тыс. руб. С апреля цена перевозки Шанхай—Москва с 730−750 тыс. руб. за машину увеличилась до 1,05−1,1 млн руб.

Стоимость автогрузовых перевозок на китайском направлении за последний месяц выросла на 20−25% из-за топливного фактора, рассказал «Ъ» глава «Оптималог» Георгий Властопуло. По его словам, каждый день к стоимости прибавляется 10−20 тыс. руб. С апреля цена перевозки Шанхай—Москва с 730−750 тыс. руб. за машину увеличилась до 1,05−1,1 млн руб.

Сооснователь SIGMA Татьяна Патужная приводит пример: 5 июля доставка 20 тонн груза из Маньчжурии в Новолипецк стоила 900 тыс. руб., а уже 7 июля ставки достигали 1,15 млн руб. Свободных машин почти нет. В «Траско» оценивают рост цен в 15−20%, спрос на перевозки из КНР с апреля увеличился до 50%.

Коммерческий директор Eastex Тимур Савельев уточняет, что за полторы недели средняя доставка фуры из Маньчжурии в Москву прибавила 50−70 тыс. руб. при базовой стоимости 760−830 тыс. руб. «Доставка импортных товаров в среднем подорожала примерно на 20%, — говорит он. — Но дорожает не только сам километр — меняется время и предсказуемость доставки». Суточный пробег на азиатском плече упал с 600−700 до 500 км, каждый день простоя обходится перевозчику в 13−15 тыс. руб.

Подробнее — в материале «Фуры пустились в пробег».