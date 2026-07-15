Автоперевозки из Китая подорожали на 15−25% из-за топливного кризиса

Коммерческий директор Eastex Тимур Савельев уточняет, что за полторы недели средняя доставка фуры из Маньчжурии в Москву прибавила 50−70 тыс. руб. при базовой стоимости 760−830 тыс. руб. «Доставка импортных товаров в среднем подорожала примерно на 20%, — говорит он. — Но дорожает не только сам километр — меняется время и предсказуемость доставки». Суточный пробег на азиатском плече упал с 600−700 до 500 км, каждый день простоя обходится перевозчику в 13−15 тыс. руб.