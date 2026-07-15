Казахстан и Китай увеличат количество авиарейсов между странами

«Были обсуждены вопросы открытия прямого авиасообщения между Астаной и Шанхаем, в том числе китайскими авиакомпаниями, а также открытия третьего международного воздушного коридора между Казахстаном и Китаем, что позволит повысить пропускную способность воздушного пространства, оптимизировать маршруты полетов, снизить нагрузку на действующие воздушные трассы и создать дополнительные условия для дальнейшего роста авиасообщения между двумя государствами», — сообщил Минтранс.