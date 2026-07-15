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Казахстан и Китай увеличат количество авиарейсов между странами

В Пекине состоялись переговоры между Комитетом гражданской авиации Минтранса Казахстана и Администрацией гражданской авиации Китая.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 15 июл — Sputnik. В Пекине состоялись переговоры между Комитетом гражданской авиации Минтранса Казахстана и Администрацией гражданской авиации Китая.

Стороны согласовали увеличение количества регулярных пассажирских рейсов для авиаперевозчиков обеих сторон со 124 до 152 в неделю. Перечень крупных пунктов в Китае для выполнения рейсов с Казахстаном увеличен до 11 городов, включая Чунцин — один из крупнейших транспортно-логистических и промышленных центров КНР.

«Были обсуждены вопросы открытия прямого авиасообщения между Астаной и Шанхаем, в том числе китайскими авиакомпаниями, а также открытия третьего международного воздушного коридора между Казахстаном и Китаем, что позволит повысить пропускную способность воздушного пространства, оптимизировать маршруты полетов, снизить нагрузку на действующие воздушные трассы и создать дополнительные условия для дальнейшего роста авиасообщения между двумя государствами», — сообщил Минтранс.

Также обсуждали выделение слотов в аэропортах Китая для выполнения рейсов казахстанскими авиаперевозчиками, использования воздушного пространства Китая, а также заключение межведомственного соглашения о сотрудничестве в области авиационного поиска и спасания гражданских воздушных судов.