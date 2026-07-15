Общая задолженность за газ в Новосибирской области достигла 4,8 млрд рублей

Всего было подано 1775 исков на общую сумму более 2,8 миллиарда рублей, при этом львиная доля взысканных средств пришлась на юридические лица. Общий долг потребителей в регионе достиг 4,8 миллиарда рублей, что значительно превышает показатели аналогичного периода прошлого года.
Основными неплательщиками стали теплоснабжающие организации, чья задолженность выросла до 3,2 миллиарда рублей, создавая прямые риски для стабильного прохождения предстоящего отопительного сезона. Для борьбы с долгами компания активно передает дела судебным приставам, что грозит гражданам арестом банковских счетов, имущества и запретом на выезд за границу.