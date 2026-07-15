В центре Волгограда в 2026 году не сдали ни одного метра жилья

Центральный район Волгограда оказался аутсайдером по введению в эксплуатацию жилья за период с января по июнь 2026 года. По данным Волгоградстата, в этом районе не было сдано ни одного квадратного метра. Лидером среди районов стал Дзержинский район с показателем 94,9 тыс. кв. м. На втором месте оказался Советский район (31,5 тыс.), а замыкает тройку активно строящихся городских территорий Краснооктябрьский район — 16 тысяч кв.м.